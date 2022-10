उड़ान भरते ही विमान का निकल गया पहिया, उठा धुएं का गुबार, देखे VIDEO

नई दिल्ली। उड़ान भरते ही एक प्लेन हादसे का शिकार होने वाला था। उसके एक पहिए से धुआं उठने लगा और वह निकलकर रन-वे के पास ही गिर गया। इस पहिए का वजन 100 किलोग्राम बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि बिना उस पहिए के ही विमान ने हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश के एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग कर ली।

यह घटना 11 अक्टूबर की है। मालवाहक विमान बोइंग 747 ड्रीमलिफ्टर हादसे का शिकार हो गया। वह इटली के टारंटो एयरपोर्ट से अमेरिका के चार्ल्सटन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। इसी दौरान विमान से एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया, जो वायरल हो रहा है। घटना को लेकर Simple Flying से बातचीत में बोइंग ने बताया कि अमेरिका में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है।

747 Dreamlifter operated by Atlas Air loses a main gear wheel on departure from Taranto-Grottaglie Airport in Italy. The aircraft is still in the air enroute to Charleston Airport in the U.S. https://t.co/0xugG9gbh5



📹 The Gazzetta Mezzogiorno pic.twitter.com/LqoL8GfU2f