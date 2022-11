विमान जा घुसा बिजली के खंभे में, 90 हजार घरों की बत्ती गुल; पुलिस ने दी ये चेतावनी

नई दिल्ली। Plane Crash Today: अमेरिका के मैरीलैंड में रविवार रात को एक छोटा विमान बिजली के खंभे में जा घुसा, जिसके बाद हजारों घरों में बत्ती गुल हो गई। यह घटना मॉन्टगोमेरी काउंटी में हुई। इसमें किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। दो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी।

इस प्लेन क्रैश के कारण पूरे मॉन्टगोमरी काउंटी में 90 हजार घरों और व्यवसायों की बिजली चली गई। इसका मतलब है कि काउंटी के एक चौथाई इलाके में लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी के पुलिस विभाग ने ट्वीट कर कहा, 'रोथबरी डॉ एंड गोशेन आरडी इलाके में एक छोटा विमान बिजली के खंभे में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से काउंटी में बिजली गुल हो गई। @Mcfrs मौके पर है। इस इलाके से दूर रहें क्योंकि वहां कई तार हैं, जिनमें करंट दौड़ रहा है।'

A small plane has crashed into power lines in the area of Rothbury Dr & Goshen Rd, taking out power to parts of the county.@mcfrs is on scene. PLEASE AVOID THE AREA, as there are still live wires. #MCPD #MCPNews