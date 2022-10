पक्षी जो बिना रुके उड़ता रहा 13,560 किलोमीटर, बना दिया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जाने इसके बारे में

नई दिल्ली। बार-टेल्ड गॉडविट (Bar Tailed Godwit) पक्षी का नाम सुना है? इस पक्षी की इंटरनेट पर खूब वाह वाही हो रही है जिसकी वजह है उसके द्वारा रचा गया एक कीर्तिमान। जी हां, इस पक्षी ने पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया जबरदस्त रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। और हां, सबसे गजब है इस पक्षी की उम्र। दरअसल, इस 5 महीने के पक्षी ने अलास्का से लेकर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तक का 13,560 किलोमीटर लंबा सफर किया है, वह भी नॉन-स्टॉप।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

नॉन-स्टॉप उड़ता रहा यह पक्षी

रिपोर्ट के अनुसार, इतना लंबा सफर तय करने में इस परिंदे को 11 दिन और 1 घंटे का समय लगा। मजह 5 महीने की उम्र के इस 'बार-टेल्ड गॉडविट' पक्षी ने इतनी लंबी उड़ान बिना रुके पूरी कर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 13 अक्टूबर 2022 को अलास्का में सफर शुरू होने से पहले इसकी पीठ के निचले हिस्से पर सैटेलाइट टैग लगाया गया था जिसका नंबर था 2324684, जो इस पक्षी की पहचान है।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

25 अक्टूबर को पूरा किया सफर

वैज्ञानिकों ने इस 5-जी टैग को ट्रैक किया और उससे मिले डाटा के अनुसार यह पता चला कि इस पक्षी ने यह मैराथन सफर बिना रुके 25 अक्टूबर को पूरा किया। बता दें, यह 'बर्ड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट' माक्स प्लांक इंस्टिट्यूट के पक्षीविज्ञान (ओर्निथोलॉजी) विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा चलाया गया था। Pukorokoro Miranda Shorebird Centre नाम के एक एनजीओ ने फेसबुक पर इस उड़ान के बारे में जानकारी दी है कि तस्मानिया में एक स्थानीय पक्षी प्रेमी ने उसकी संभावित लैंडिंग को देखने के लिए उस स्थान पर पहुंचना चाहा था, लेकिन शायद तेज बारिश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया होगा।

Wonderful news on ultramarathon flying Bar-tailed Godwits. Satellite tracked bird has flown NONSTOP from Alaska to Tasmania for the first time! What a trip! Thanks @miranda_trust, Max Planck Institute and others for this work drawing our world together. Nature is wild! 1/2 pic.twitter.com/NnT0QtLCUx