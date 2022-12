इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था बदहाली के दौर से गुजर रही है और देश के डिफाल्‍ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि पाकिस्‍तान की सरकार को अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारतों को बेचना पड़ रहा है। पाकिस्‍तान लगातार चीन, सऊदी अरब और अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष से कर्ज ले रहा है लेकिन सेना पर बहुत ज्‍यादा खर्च करने के कारण उसे बजट घाटा झेलना पड़ रहा है। अब पाकिस्‍तान की इस बदहाली का उसके दोस्‍त से दुश्‍मन बने तालिबान ने भी बड़ा मजाक उड़ाया है।

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में तालिबानी सेना के अधिकारी जनरल मोब‍िन खान से सवाल किया जाता है कि क्‍या आप पाकिस्‍तान की सीमा को पार कर रहे हैं। इस पर जनरल मोबिन ने जवाब दिया, 'पाकिस्‍तान को अगर उन्‍होंने हमें खुद ही दे भी दिया तो हम नहीं लेंगे। उनका कर्जा कौन चुकाएगा।' तालिबानी कमांडर ने कंगाल पाकिस्‍तान का यह मजाक ऐसे समय पर उड़ाया है जब दोनों के बीच सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हो चुका है जिसमें दोनों ही पक्षों के कई लोग मारे गए हैं।

तालिबान और पाकिस्‍तान के बीच कई बार जंग

पिछले दिनों तो पाकिस्‍तानी सेना ने अफगानिस्‍तान के अंदर हवाई हमला कर दिया था। तालिबान और पाकिस्‍तान के बीच सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्‍तान की सेना सीमा पर बाड़ लगाना चाहती है लेकिन तालिबानी इसका विरोध कर रहे हैं। तालिबान डूरंड लाइन को भी नहीं मान रहे हैं और पाकिस्‍तान के पेशावर शहर तक अपना दावा ठोक रहे हैं। यही नहीं तालिबान के राज में टीटीपी आतंकी भी अफगानिस्‍तान से पाकिस्‍तानी सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। टीटीपी के खिलाफ अब पाकिस्‍तानी सेना सैन्‍य कार्रवाई करने जा रही है।

Questioner: Are you crossing the border to Pakistan?#Taliban official General Mobeen Khan: We won’t take Pakistan even if they give it to us. Who will pay its debt?https://t.co/wZTqQtToPT pic.twitter.com/V7QDDJf7g8