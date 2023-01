अफगानिस्तान में तालिबान ने बना डाली 'सुपरकार', ऐसी जुगाड़ देख दुनिया भी हैरान, करोड़ों की गाड़ी में बन गई सिर्फ... देखें VIDEO

नई दिल्ली। तालिबान और तालिबान के शासन वाला अफगानिस्तान अक्सर कई अनोखी खबरों की वजह से चर्चा में रहता है। बंदूकों की दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब, तालिबान ने देश में एक कार लॉन्च की है, जिसे पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। खास बात यह है कि ये सिर्फ एक आम कार नहीं है, बल्कि एक सुपरकार है। तालिबानियों ने इसे Mada 9 नाम दिया है। अब इस कार की दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है।

Mada 9 नाम की यह सुपरकार अभी भी प्रोटोटाइप चरण में है। अफगानिस्तान के 30 इंजीनियरों की टीम ने इस कार को बनाया है। इसे बनाने में पूरे 5 साल लगे हैं। इसे बनाने में करीब 50 हजार अमेरिकी डॉलर यानी करीब 40 लाख भारतीय रुपये का खर्च आया है। सुपरकार का अनावरण तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी ने किया। इस कार को ENTOP नाम की कंपनी ने बनाया है।

कौन सी जुगाड़ से बनाई कार?

अफगानिस्तान में बनाई गई इस सुपरकार में टोयोटा कोरोला का इंजन लगाया गया है, लेकिन इस कार के लिए इंजन में बदलाव किया गया है। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज के मुताबिक, इंजन को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि इसे हाई स्पीड में आसानी से चलाया जा सकता है। कार को विकसित करने वाली कंपनी ईएनटीओपी की भविष्य में कार में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन लगाने की योजना है।

किसी को नहीं पता कैसा है पावर आउटपुट

कंपनी का दावा है कि इंजीनियरों ने इस की टेस्टिंग भी की है, लेकिन इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। लगभग सभी तस्वीरों में कार खड़ी नजर आ रही है। वीडियो में यह नहीं दिखाया गया है कि कार कैसी आवाज करती है या कार का इंटीरियर कैसा दिखता है। हालांकि, इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव और स्पोर्टी दिखने वाला है। कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि कार का पावर आउटपुट कितना है। यह नहीं पता है कि इंजन कार के पीछे लगाया गया है या आगे लगाया गया है।

Unveiling ceremony of a car made by an Afghan engineer M. Raza Mohammadi. All qualified Afghan youths should rise to the occasion to play their innovative role in the reconstruction and development of Afghanistan. pic.twitter.com/gScHaBf7mp