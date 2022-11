सीरिया ने भारत की जमकर तारीफ की, कहा- जब खाने को कुछ नहीं था तो...

नई दिल्ली। सीरिया के विदेश मंत्री डॉ. फैसल मेकदाद पांच दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे और अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से कई अहम मामलों पर बातचीत की। भारत दौरे पर सीरिया के विदेश मंत्री ने अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट WION को इंटरव्यू देते हुए भारत की जमकर तारीफ की। डॉ. फैसल ने कहा कि जब साल 2013, 2014 और 2015 में सीरिया की राजधानी दमास्कस में लगातार आतंकी हमले हो रहे थे तो सिर्फ भारतीय दूतावास ही ऐसा था, जिसमें सभी काम सामान्य दिनों की तरह जारी थे।

सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि दिल्ली से दमास्कस की फ्लाइट से दूरी सिर्फ चार घंटे की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों कितने पास हैं। ऐसे में जो सीरिया के लिए खतरनाक है, वही भारत के लिए भी है। डॉ. फैसल ने कहा कि भारत और सीरिया, दोनों ही धर्मनिरपेक्ष देश हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं।

यह खबर भी पढ़ें: भूल से महिला के खाते में पहुंचे 70 लाख डॉलर और फिर...

सीरिया के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि, ''हम यह समझते हैं कि नागरिकों और लोकतंत्र की बुनियाद पर बने मजबूत संबंध सदियों तक टिके रहते हैं। सीरिया के लोगों के मन में भारतीयों के लिए काफी सम्मान है। और जहां मैं जाता हूं, वहां भारतीय भी हमारा सम्मान करते हैं।''

यह खबर भी पढ़ें: World का सबसे Dangerous Border, बिना गोली चले हो गई 4000 लोगों की मौत, कुछ रहस्‍यमय तरीके से हो गए गायब

भारत को यूएनएसी का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए

सीरिया के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि, ''हमें आतंकवाद के खिलाफ जंग मजबूत करनी होगी। साथ ही बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण के लिए भी कोशिशें तेज करनी होंगी। हमारा मानना है कि भारत को यूएनएसी(संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ) का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। दुनिया में भारत का जो मानवीय योगदान है, हम उसकी सराहना करते हैं।''

सीरियाई विदेश मंत्री डॉ. फैसल ने कहा कि, दो साल पहले जब सीरिया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जब भारत की ओर से आधा टन से ज्यादा चावल सीरिया भेजा गया था। दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस तरह का रिश्ता है।

आने वाले दिनों में भारतीय और सीरियाई नेताओं की दोनों देशों की यात्राओं के सवाल पर विदेश मंत्री डॉ. फैसल ने कहा कि, ''अगर ऐसा हो भी जाए तो चौंकिएगा मत। आज मैं यहां हूं, कल मुझे नहीं पता कौन सीरिया में होगा। दोनों देशों में इस बात पर सहमति है कि यह यात्राएं सांस्कृतिक, आर्थिक सहयोग, संयुक्त राष्ट्र में सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ मुद्दों पर आधारित होंगी।''

ट्वीट पर क्लिक कर देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और डॉ. फैसल की मुलाकात की तस्वीरें

A detailed discussion with Foreign Minister Dr. Faisal Mekdad of Syria this evening on bilateral relations and the regional situation.



Assured him of continued humanitarian support from India, especially in regard to medicines and artificial limbs. pic.twitter.com/me9vN1D61K