Snow Storm in America: अमेरिका में बर्फीले तूफान से 48 लोगों की मौत, -45°C तक पहुंचा पारा, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित

नई दिल्ली। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं उन लोगों का दर्द महसूस कर सकता हूं जिन्होंने इस हफ्ते अपने परिवार को खोया है। वहां लगातार खराब हो रहे हालातों से निपटने के लिए सरकार मदद करेगी। न्यूयॉर्क में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में 40 इंच तक बर्फ जमी हुई है। कई जगहों पर तो गाड़ियों से लाश मिल रही हैं। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि वहां बिल्कुल युद्ध जैसे हालात हो गए हैं।

न्यूयॉर्क के बफेलो में पुलिस कमिश्नर जॉसेफ ग्रामगलिया ने सीएनएन को बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों की लाशें मिलती जा रही हैं। कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहें। वहीं न्यूयॉर्क के एरी काउंटी के एक्जीक्यूटिव ने कहा कि एमेरजेंसी सर्विसेज को गाड़ियों में शव मिल रहे हैं। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

