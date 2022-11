अमेरिका में बह रही आग की नदियां, आसमान हुआ लाल, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी फटा

वॉशिंगटन। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ (Mauna Loa) है। मौना लोआ ज्वालामुखी फट गया है। इस ज्वालामुखी के फटने के साथ ही आसमान लाल हो गया। यूनाइटेट स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के एक बयान के मुताबिक मौना लोआ के शिखर से विस्फोट रविवार रात लगभग 11.30 बजे शुरू हुआ। ज्वामुखी के शिखर पर ही अभी लावा निकल रहा है। अभी इससे स्थानीय लोगों को कोई खतरा नहीं है। लगभग 4 दशकों में पहली बार यह ज्वालामुखी फटा है।

USGS के मुताबिक हवाएं ज्वालामुखी की राख और गैस को कहीं और ले जा सकती हैं। बयान में आगे कहा गया, 'पिछली घटनाओं के आधार पर मौना लोआ विस्फोट के शुरुआती चरण बहुत गतिशील हो सकते हैं। लावा के बहने की जगह और स्पीड तेजी से बदल सकती है। अगर विस्फोट हल्का रहता है तो लावा भी ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन अगर विस्फोट बढ़ा तो हम देखेंगे कि लावा दीवारों के बाहर निकलेगा और तेजी से नीचे की ओर बढ़ेगा।'

लाल दिखा आसमान

हवाई की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी और हवाई के प्रर्यटन प्राधिकरण दोनों ने ही सोमवार की सुबह कहा था कि आबादी वाले इलाकों में अभी कोई खतरा नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस होनोलूलू शाखा ने कहा है कि वह विस्फोट के बाद जमीन पर राख की रिपोर्ट देख रही है। हवाई के लोगों ने ज्वालामुखी के फटने से जुड़ा फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि हवाई का आसमान पूरी तरह लाल रंग का है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस तरह लावा बह रहा है वह देखने में किसी आग की नदी की तरह है।

UPDATE: View from Saddle Road of lava from Mauna Loa volcano eruption as of 1:30 am — Hawaii County Civil Defense working to confirm if any lava has flowed outside the summit caldera (pics: @KITV4 viewer AJ Taaca) pic.twitter.com/dN5reiq4PW