साल 2023 को लेकर पुतिन के करीबी ने कीं चौकाने वाली भविष्यवाणी, अमेरिका-ब्रिटेन में मचेगा हड़कंप

नई दिल्ली। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने साल 2023 को लेकर कुछ अनुमान बताए हैं। दिमित्री की ये भविष्यवाणियां वाकई चौंकाने वाली भी हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति का अनुमान है कि साल 2023 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ सकता है और एलन मस्क राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करेंगे। वहीं, अंतराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।

रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्विटर पर कहा कि नए साल से एक दिन पहले शाम के समय हर कोई अलग-अलग तरह के अनुमान लगाता है। ऐसे में हमारी ओर से जानिए साल 2023 में क्या हो सकता है।

सबसे पहले दिमित्री मेदवेदेव ने तेल की कीमतों को लेकर बात की है, जिसको लेकर वर्तमान में रूस और पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। दिमित्री ने कहा है कि साल 2023 में तेल के दाम 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। गैस की कीमत पांच डॉलर प्रति एक क्यूबिक मीटर्स हो सकती है।

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: