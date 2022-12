दुनिया के सबसे बूढ़े पक्षी की Photos वायरल, लोग दंग रह गए उम्र जानकर

नई दिल्ली। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बूढ़े पक्षी की उम्र कितनी होगी? या फिर वह कैसा नजर आता होगा। सोशल मीडिया पर एक पक्षी की तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। लेसन अलबाट्रोस प्रजाति के इस पक्षी का नाम विजडम है, जिसे 'यूएस फिश ऐंड वाइल्डलाइफ सर्विस पैसिफिक' ने दुनिया का सबसे उम्रदराज पक्षी बताया है। वह हाल ही अमेरिका वापस लौटा है। वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार, इस पक्षी की उम्र कम-से-कम 71 साल है। तमाम यूजर इस पक्षी की उम्र जानकर हैरान है। कुछ यूजर ने कहा कि यह पक्षी तो मेरे ग्रैंड पैरेंट्स से भी बूढ़ी हैं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखें।

लेसन अलबाट्रोस प्रजाति का है यह पक्षी

यह तस्वीरें 8 दिसंबर को ट्विटर हैंडल @USFWSPacific से साझा की गई, जिन्होंने कैप्शन में बताया कि विजडम (Wisdom) नाम की यह मादा दुनिया की सबसे उम्रदराज पक्षी (Wild Bird) है, जो हाल ही अमेरिका के 'मिडवे अटॉल' (Midway Atoll) नैशनल वाइल्डलाइफ रिफ्यूज लौटी है! लेसन अलबाट्रोस प्रजाति के इस पक्षी की उम्र कम-से-कम 71 साल है। जीव विज्ञानियों ने 1956 में पहली बार 'विजडम' का पता लगाया और उसकी बैंडिंग की। इस ट्वीट को खबर लिखे जाने तक 9 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। साथ ही, उन्होंने कुच अन्य ट्वीट कर विजडम से जुड़ी रोचक जानकारी साझा की।

71 साल हो चुकी है विजडम की उम्र...

विजडम को उसके मशहूर बैंड नंबर Z333 से पहचाना जाता है, जिसे पहली बार थैंक्सगिविंग डे पर देखा गया था। उसके साथ लंबा समय गुजारने वाले साझी को अभी तक नहीं देखा गया है। वह पिछले नेस्टिंग सीजन में भी गायब था। वैसे तो नर सबसे पहले प्रजनन स्थल पर लौटते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि विजडम ने अपने जीवनकाल में 50-60 अंडे और 30 से अधिक चूजों को जन्म दिया है।

Wisdom, the world’s oldest known wild bird, recently returned to Midway Atoll!



The beloved Laysan albatross, or mōlī, is at least 71 years old. Biologists first identified and banded Wisdom in 1956 after she laid an egg, and the large seabirds aren’t known to breed before age 5. pic.twitter.com/PAWgzFaqv6