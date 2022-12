लोग नहा रहे थे नदी में, तभी अचानक से भर गया पानी, मुश्किल में पड़े लोग, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर यूं तो कई वीडियो वायरल होते ही रहते हैं। लोग फेमस होने के लिए आजकल जान जोखिम पर डालकर रील्स और वीडियो बना रहे हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नदी में कई लोग नहा रहे हैं। नहाते हुए वो अपना वीडियो भी बना रहे हैं। तभी अचानक देखा जा सकता है कि कैसे नदी का पानी तेज हो जाता है। बहाव तेज होने के कारण कई लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नदीं किनारे लोग बड़े ही आराम से नहा रहे हैं। नहाते हुए लोग वीडियो भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण लोग फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हैरान कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग सकते हैं।

Your life is more important than your number of social media likes👍 pic.twitter.com/COaaTCV4lK