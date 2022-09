लंदन में 'चोरनी-चोरनी' चिल्लाने लगे लोग पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब को देखकर, देखे Video

नई दिल्ली। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन में काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्हें लंदन में एक कॉफी शॉप के बाहर प्रवासी पाकिस्तानियों ने घेर लिया और उन्हें देखकर चोरनी, चोरनी चिल्लाने लगे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्रिटेन में रह रहे कुछ पाकिस्तानी मरियम को घेरे हुए हैं।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रवासी पाकिस्तानी देश में भयावह बाढ़ के बीच उनके विदेशी दौरे को लेकर नाराज थे और इसकी आलोचना कर रहे थे।

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चोरनी, चोरनी के नारे लगने के बावजूद मरियम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने मोबाइल फोन में ही बिजी रहीं। लेकिन पाकिस्तान कैबिनेट मरियम के समर्थन में उतार आई हैं और इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने कॉफी शॉप के बाहर मरियम को घेरा और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस वीडियो में एक महिला को यह कहते सुना जा सकता है कि मरियम टेलीविजन पर तो बड़े-बड़े दावे करती हैं लेकिन यहां वह अपने सिर पर दुपट्टा तक नहीं रखती।

पाकिस्तान के पत्रकार सैयद तलत हुसैन की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में मरियम कहती हैं कि वह पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की नफरत और विभाजन की राजनीति के हमारे भाइयों और बहनों पर पड़े प्रभाव को देखकर दुखी हैं।

