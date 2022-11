पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आतंकवाद पर बड़ा कबूलनामा

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज पाकिस्तान की प्रमुख समस्याओं में से एक है। शहबाज शरीफ ने यह बयान खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान ने बुधवार को एक पुलिस वैन को निशाने बनाते हुए हमला बोल दिया था। इस हमले में एक एएसआई और पांच कांस्टेबल की मौत हो गई थी।

इससे पहले पिछले सप्ताह भी वजीरीस्तान जिले में भारी हथियारों से लैस अज्ञात हमलावरों ने रगाजी थाने पर हमला कर दिया था। इस हमले भी दो पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी जबकि दो अन्य घायल हो गए थे।

आतंकवाद पाकिस्तान की प्रमुख समस्याः शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के लक्की मारवात जिले में नियमित गश्त पर निकले पुलिस वैन पर हुए हमले की निंदा की है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने मारे गए सैनिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि, "आतंकवाद पाकिस्तान की प्रमुख समस्याओं में से एक है।"

पीएम शरीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, "हमले की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। अब हमें कोई गलती नहीं करना है। हमारे सशस्त्र बल और पुलिस इस संकट से बहादुरी के साथ लड़ रही है।"

Let us make no mistake. Terrorism continues to be one of Pakistan's foremost problems. Our armed forces & police have valiently fought the scourge. No words are enough to condemn terrorists' attack on a police van in Lakki Marwat. My thoughts & prayers are with bereaved families.