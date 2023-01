LPG को प्लास्टिक बैग में भरकर पाकिस्तानी बना रहे खाना, 'चलता-फिरता बम' इस्तेमाल करने को मजबूर क्यों जनता

इस्लामाबाद। पाकिस्तान काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाक सरकार लोगों की बेसिक जरूरतों को भी पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। आलम यह है कि पाकिस्तानी जनता LPG के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने को मजबूर है। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोग एलपीजी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का यूज कर रहे हैं। यहां रसोई गैस सिलेंडरों के स्टॉक की भारी कमी है। इस वजह से विक्रेता सप्लाई को कम करने के लिए मजबूर हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों प्लास्टिक के बड़े-बड़े बैग लेकर जाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें LPG भरी हुई है। आर सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने यह वीडियो पोस्ट किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'खाना पकाने के लिए सिलेंडर की जगह गैस से भरे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ी दुकानों में गैस बैग में भरकर बेची जा रही है। लोग इसे किचन में एक छोटे से इलेक्ट्रिक सक्शन पंप की मदद से इस्तेमाल करते हैं।'

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

LPG को प्लास्टिक बैग में भरने का तरीका

रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में लोगों को 2007 से ही गैस कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा हंगू शहर में रहने वालों को पिछले 2 साल से गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि गैस ले जाने वाली पाइपलाइन को टूटने के बाद ठीक नहीं की गई है। गैस बेचने वाले प्लास्टिक के बैग में कंप्रेसर की मदद से एलपीजी भरते हैं। इस बैग को नोजल और वाल्व से कसकर बंद कर दिया जाता है। प्लास्टिक बैग में 3 से 4 किलो गैस भरने में करीब एक घंटे का समय लगता है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

कई इलाकों में सालों से नहीं मिल रही LPG

2020 में खैबर पख्तूनख्वा से लगभग 85 बैरल तेल और 64,967 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली गई थी। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद यहां के लोगों को गैस नहीं मिल रही। इस प्रांत के लोग प्लास्टिक की थैलियों में 500 से 900 रुपये में गैस खरीदने को मजबूर हैं। मालूम हो कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत करीब 10,000 पाकिस्तानी रुपये है।

In Pakistan, the practice of using gas packed in plastic bags instead of cylinders for cooking has increased. Gas is sold by filling bags inside the shops connected to the gas pipeline network. People use it in the kitchen with the help of a small electric suction pump.#pkmb pic.twitter.com/e1DpNp20Ku