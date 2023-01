यूरोप में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के कड़े बोल सुनकर तिलमिलाया पाकिस्तान

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान को आतंकवाद का एपीसेंटर (केंद्र बिंदु) बताया था। ऑस्ट्रिया के सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है और दुनिया को पाकिस्तान से सतर्क हो जाना चाहिए।

भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री का यह बयान पाकिस्तान को बदनाम करने और अलग-थलग करने में भारत की विफलता के बाद हताशा को दर्शाता है।

पाकिस्तान ने क्या कहा

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री के आधारहीन आरोपों को पाकिस्तान खारिज करता है। इसके अलावा एफओ ने बयान में कहा है कि भारत का यह आरोप पाकिस्तान को बदनाम करने में भारत की विफलता के बाद बढ़ती निराशा को दिखाता है।

भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ द्वेषपूर्ण अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पीड़ितों की एक बनावटी कहानी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए एंटी पाकिस्तान प्रोपैगैंडा चलाता है। पाकिस्तान ने कहा कि यह द्वेषपूर्ण अभियान अब बंद होना चाहिए।

