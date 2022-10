वॉशिंगटन। पाकिस्‍तान को एफ-16 के अपग्रेड के लिए दी गई सैन्‍य मदद पर अब अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन अपने ही देश में घिरते जा रह हैं। पिछले दिनों उन्‍होंने एक कार्यक्रम में पाकिस्‍तान को एक खतरनाक देश करार दिया है। व्‍हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में जब बाइडेन प्रशासन से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उनके प्रेस सेक्रेटरी बगले झांकने लगें। बाइडेन की तरफ से पाक को एफ-16 के साथ ही 450 मिलियन डॉलर की सैन्‍य मदद देने का ऐलान भी किया है। भारत की तरफ से इस पर जब नाराजगी जताई गई तो अपने ही तरह से अमेरिका ने जवाब दिया।

सवाल से चिढ़ीं प्रेस सेक्रेटरी

सोमवार को व्‍हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जीन पियरे मीडिया से रूबरू हो रही थीं। वह यहां पर राष्‍ट्रपति बाइडेन की तरफ से पाकिस्‍तान पर की गई टिप्‍पणी पर प्रतिक्रिया देने के लिए आई थीं। उनकी मानें तो सरकार की तरफ से पहले ही खतरनाक देश वाले बयान पर सफाई दी जा चुकी है। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि बाइडेन की टिप्‍पणी के बाद भी अमेरिका एफ-16 के लिए पाकिस्‍तान की मदद क्‍यों कर रहा है?

इस पर पियरे ने कहा, 'अमेरिका, राष्‍ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से पाकिस्‍तान पर की गई टिप्‍पणी पर अब कोई नया बयान नहीं देगा। राष्‍ट्रपति पहले इस पर कह चुके हैं और मैं कोई नई बात नहीं कहूंगी। मैंने शुक्रवार को पहले ही इस पर जवाब दिया था। दो दिन पहले जो कहा है, उसमें कुछ भी नई बात कहने के लिए नहीं है।'

