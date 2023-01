आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में मचा हाहाकार, इस्लामाबाद-कराची-पेशावर के 22 जिलों में बिजली गुल

नई दिल्ली। तंगहाली और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार सुबह पाकिस्तान में मास पावर कट हो गया है। देश के इस्लामाबाद, कराची और पेशावर क्षेत्र के 22 जिलों में इस वक्त बिजली की सप्लाई रुक गई है। इतना ही नहीं पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय तक को इस पर बयान जारी करना पड़ा है।

सरकार ने कहा है कि मेंटेनेंस का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है जल्द ही सप्लाई शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह मास पावर कट नेशनल ग्रिड में खराबी आने के बाद हुआ है।

नेशनल ग्रिड सिस्टम में यह खराबी सोमवार सुबह 7:34 बजे आई। पाकिस्तान के मंत्रालय के बयान से पहले ही वहां की कई कंपनियों ने बिजली गुल होने की बात सोशल मीडिया पर लोगों को बतानी शुरू कर दी थी।

क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (QESCO) के मुताबिक सिंध के गुड्डू क्षेत्र से क्वेटा जाने वाली दो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गईं। इसके चलते क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 22 जिलों में बिजली संकट खड़ा हो गया है। कराची के कई इलाकों में भी बिजली गुल हुई है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

पाकिस्तान के लिए यह मास पावर कट किसी आफत से कम नहीं है। अभी हाल ही में यह जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान बिजली संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची शहर में बिजली की दरों में 3.30 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा अलग-अलग कंज्यूमर कैटेगरी के लिए बिजली दरों में 1.49 रुपये से 4.46 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई थी।

नए रेट लागू होने के बाद से कंज्यूमर्स को 43 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। इस पर सरकार बिजली कंपनियों को 18 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी भी दे रही है। बिजली संकट से पार पाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने दिसंबर 2022 में बाजार और रेस्टोरेंट को रात 8 बजे बंद करने का फैसला लिया था।

There are reports of multiple outages from different parts of the city. We are investigating the issue and will keep this space posted.