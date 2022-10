उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन! जापान के ऊपर से दागी मिसाइल, हाईअलर्ट के बीच कई इलाकों में ट्रेनें रद्द

टोक्यो। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का पड़ोसियों के प्रति लगातार आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। मंगलवार की सुबह उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल फायर किया। इस आक्रामक रुख के बाद जापान में वार्निंग के सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिपने की चेतावनी दी गई। देश के उत्तरी हिस्से में ट्रेन का संचालन भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। पिछले 10 दिनों में ये पांचवा मिसाइल लॉन्च है। जापान के साथ दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया, जिसके विरोध में उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल दाग रहा है।

प्रशांत महासागर में गिरने से पहले मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी, जिसके कारण जापान में चेतावनी जारी की गई। घटना का वीडियो भी आया है, जिसमें सायरन बजते हुए सुना जा सकता है। सायरन की आवाज के साथ ही वॉर्निंग दी जा रही है। साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जापान ने इस मिसाइल को नष्ट करने के लिए किसी भी तरह के रक्षा उपाय को नहीं अपनाया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की निंदा की है।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

प्रधानमंत्री ने की निंदा

इस मिसाइल लॉन्च के तुरंत बाद प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा, 'माना जा रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल हमारे देश के ऊपर से गुजरी है और प्रशांत महासागर में गिरी है। यह बैलिस्टिक मिसाइल के बार-बार लॉन्च के बाद हिंसा का एक कार्य है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।' जापान के शीर्ष प्रवक्ता हिरोकाज़ू ने मंगलवार को तड़के एक संक्षिप्त समाचार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्तर कोरिया की मिसाइल को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

मिसाइल लॉन्च के बाद वार्निंग जारी

उत्तर कोरिया की मिसाइल जब जापान के हवाई क्षेत्र के ऊपर से गुजरी तो सायरन बजने लगे। जापान सरकार ने स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7.29 बजे लोगों को इमारतों में और अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को कहा। 8 बजे प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से ट्वीट किया गया कि उत्तर कोरिया की मिसाइल संभवतः जापान के ऊपर से गुजरी है। जापान के कोस्टगार्ड की ओर से एक बयान में कहा गया कि ऐसा लगता है कि मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। किसी भी जहाज या वस्तु को हिट करने की जानकारी नहीं है।

WATCH: Sirens wailed across Japan as people were told to seek shelter for a North Korean missile launch; the threat has now passed pic.twitter.com/6nCpZuebCk