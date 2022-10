Mexico Shooting Video: मैक्सिको के सिटी हॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग, मेयर समेत 18 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

मैक्सिको। अमेरिका के मैक्सिको में स्थित मैक्सिकन सिटी हॉल में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। बंदूकधारियों ने मेयर कोनार्डो मेंडोजा की भी हत्या कर दी। घटना में कई पुलिस अधिकारी भी गोली का शिकार हो गए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए शहर में अब आर्मी जवानोंकी तैनाती की गई है।

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध से जुड़े बंदूकधारियों ने दक्षिण पश्चिम मेक्सिको के सैन मिगुएल तोतोलापन में सिटी हॉल और पास के एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं जिसमें मेयर समेत कम से कम 18 लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। इस हमले में कुछ पुलिस के जवान भी मारे गए हैं।

मेयर समेत 18 लोगों की मौत

रिपोर्ट के मुताबिक, मारे गए लोगों में मेयर कॉनराडो मेंडोजा, मेयर के पिता और पूर्व मेयर जुआन मेंडोजा और नगरपालिका के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि बंदूकधारी ने सड़क पर जाकर बसों और अन्य वाहनों में आग लगा दी।

