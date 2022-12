मक्का: अचानक बाढ़ अपने साथ बहा ले गई कई गाड़ियां, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट- VIDEO

नई दिल्ली। Flood In Mecca: सऊदी अरब के शहर मक्का में शुक्रवार (23 दिसंबर) की रात मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने शहर में गाड़ियों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मक्का से सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी की तेज धार में वाहन बहने लगे और कई मुख्य सड़कें बंद हो गईं।

दरअसल, मक्का में गुरुवार की रात और शुक्रवार की सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को मक्का प्रांत में मौसम की चेतावनी जारी की थी। यहां रानिया, तैफ, अधम और मायसान क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज स्तर पर बारिश हुई। यहां खराब मौसम के कारण कई उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

नंवबर में हुई थी दो लोगों की मौत

मौसम विज्ञान केंद्र ने मक्का के उत्तर में जेद्दा प्रांत में भारी बारिश के साथ बाढ़ और आंधी के बारे में भी चेतावनी जारी की है। नवंबर में भी बारिश के कारण तटीय शहर जेद्दा में आई बाढ़ में दो लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर से बारिश ने यहां के हालातों को बिगाड़ दिया है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो

स्थानीय लोगों ने पानी की तेज धारा में कारों के बह जाने के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। यहां तक की सीवर सिस्टम के फटने से सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि किंग अब्दुलअज़ीज़ एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट्स की जानकारी लेने के निर्देश जारी कर दिए थे।

WATCH: #BNNSaudiArabia Reports



Thunderstorms and flooding greeted Umrah pilgrims to #Makkah on Friday, as #Jeddah braced for even more heavy rain.



Footage showed downpours in #Mecca al-Mukarrama flooding buildings and washing away cars in #SaudiArabia's holiest city. pic.twitter.com/s2hfY2076O