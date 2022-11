शख्स फंस गया सीवर पाइप के अंदर, बाहर निकालने के लिए किया गया ऐसा काम, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

नई दिल्ली। Man stuck in sewer pipeline: इंटरनेट पर तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो वायरल होते रहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को बेहद ही संकरे पाइप से बाहर निकाला गया। वीडियो में आप एक शख्स को सीवर पाइप में फंसा हुआ देख सकते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पुल्कोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की पार्किंग के नीचे है। शख्स कथित तौर पर सीवर पाइप (Sewer Pipe) को साफ करने के लिए अंदर घुसा था, लेकिन कुछ मीटर अंदर जाने के बाद वह बुरी तरह फंस गया। रेस्क्यू टीम के उसे बचाने से पहले वह काफी देर तक जूझता रहा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था।

वीडियो में देखा सकता है कि जब उसे पाइप से बाहर निकाला गया तो वह शर्टलेस था।यह क्लिप रेडिट और ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी है। रेडिट पर इसे कैप्शन दिया गया, 'सेंट पीटर्सबर्ग के मोस्कोवस्की डिस्ट्रिक्ट में, एक शख्स एक सीवर पाइप में चढ़ गया और एक दर्जन मीटर के अंदर फंस गया। उसे बचाने के लिए उन्हें सड़क खोदनी पड़ी।'

😄Russian fecal trap. Typical russia.

In the temporarily russian-occupied St. Petersburg, a man tried to ferret through a sewage pipe.



This happened at Pulkovo airport. The man took off everything and climbed into the sewer pipe. I guess he was going home 🤷‍♂️ pic.twitter.com/EdqdLFpGXS