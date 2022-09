Leicester Hindu Temple: ब्रिटेन में बस इस बात पर भीड़ गए हिंदू-मुसलमान, मंदिर में तोड़फोड़ कर उतार फेंका भगवा झंडा, जानें पूरा मामला

ब्रिटेन। Leicester Hindu Temple: लीसेस्टर (Leicester) एक ऐसा शहर है जो आमतौर पर बेहद शांत रहता है। इस शहर पर आमतौर पर कोई भी झगड़ा, फसाद देखने को नहीं मिलता। इसलिए यह बेहद शांत रहने वाला शहर माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते है कि आखिर लीसेस्टर में ऐसा क्या हो गया जो तीन दशक से ज्यादा समय के बाद हिंदू-मुसलमान की लड़ाई में मंदिर तोड़ (Hindu Temple) दिया गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं।

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 अगस्त को हुआ मैच ही इस दंगे का कारण माना जा रहा है। दरअसल, 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। जिसमें भारत ने पकिस्तान को हराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी समय से दोनों समुदायों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ था। दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसते और टिप्पड़ी करते जिसकी वजह से ये तनाव धीरे-धीरे बढ़ गया था।

भगवा झंडे को उतारकर फेंका

इसी वजह से लीसेस्टर में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर के ऊपर लगे भगवा झंडे को उतारकर फेंक दिया था। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स काले रंग का कपड़ा पहनकर सिर से पांव तक पूरी तरह से ढका हुआ है और वो मंदिर के पास लगे भगवा झंडे को उतारकर फेंक देता है।

एक्शन की मांग

इस घटना के सामने आने के बाद ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन ने सोमवार को जारी बयान में कहा, ‘हम लीसेस्टर शहर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और प्रतीक को नष्ट करने की कड़ी निंदा करते है।

