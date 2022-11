इस्तांबुल दहला तेज धमाके से, 6 की मौत और 53 घायल, बेसुध पड़े दिखे लोग

नई दिल्ली। तुर्की के शहर इस्तांबुल में रविवार को एक तेज धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 53 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका मध्य इस्तांबुल के तकसीम इलाके में एक व्यस्त पैदल मार्ग पर हुआ। धमाके के समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और एंबुलेंस आदि बुलाई गई। पुलिस धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

इस्तांबुल के गवर्नर अली येरलिकाया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दुर्भाग्य से आज इस्तिकलाल स्ट्रीट पर हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 और घायलों की संख्या 53 हो गई। हम ईश्वर से उन लोगों के लिए कामना करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

तुर्की की मीडिया ने बताया कि इस्तांबुल के बीचों-बीच एक व्यस्त इलाके में रविवार को जोरदार धमाका सुना गया, जिसमें लोगों के घायल होने की बात कही गई है। टेलीविजन चैनल एनटीवी ने बताया कि विस्फोट शाम 4:00 बजे (1300 जीएमटी) के आसपास हुआ। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में धमाके के समय लोग व्यस्त सड़क पर चलते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में एक जोरदार धमाका सुना जा सकता है, जिसके बाद पैदल चलने वालों को बचने के लिए दौड़ते देखा जा सकता है।

#BREAKING: Massive explosion in Taksim square in Istanbul. Suspected terrorist attack. Several injured and several dead. pic.twitter.com/mbMuG41tpE