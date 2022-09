Iran Women Protest: महिलाएं हिजाब फेंककर सड़कों पर उतरीं, पुलिस बर्बरता में युवती की मौत के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन

नई दिल्ली। Iran women take off hijab : ईरान (Western Iran) की सड़कों पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना हिजाब उतारकर फेंक दिया है। दरअसल शनिवार को पश्चिमी ईरान में ये महिलाएं एक 22 वर्षीय महसा अमिनी (Mahsa Amini) नाम की युवती के मौत के मामले में विरोध दर्ज कराने सड़कों पर उतरी थी। महसा अमिनी को हिजाब रेगुलेशन का पालन न करने के लिए ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अमिनी को कस्टडी में बेरहमी से पीटा जिस कारण युवती की मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज महिलाएं ईरान में अपना हिजाब फेंकती नजर आईं।

हिजाब फेंकने वाला वीडियो हुआ वायरल

हिजाब उतारने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महसा अमिनी की पुलिस कस्टडी में पिटाई, फिर वहीं उनकी मौत हो जाने से आहत हुई महिलाएं ईरान की सड़कों पर उतरी हैं। वीडियो में साफ-साफ नजर आ रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान ये महिलाएं अपना हिजाब फेंकती नजर आ रही हैं। बता दें कि ईरान में हिजाब उतारना वहां के काननू की नजर में क्राइम है। वायरल वीडियों में आंदोलन करती महिलाएं डेथ टू डिक्टेटर यानी तानाशाह की मौत हो के नारे लगाते सुनी जा सकती हैं। दावा है कि महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की वीडियो अमिनी के होमटॉउन साघेज़ (Saghez) की है।

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:



death to dictator!



Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q