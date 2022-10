'नवाज शरीफ की तरह भागूंगा नहीं, ISI की पोल खोल दूंगा', इमरान खान ने चेताया, फिर की भारत की तारीफ

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर शहवाज शरीफ सरकार पर हमला बोला है। इमरान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है और आईएसआई को खुले तौर पर चेतावनी दी। इमरान ने कहा कि मैं आईएसआई की पोल खोल दूंगा। मैं कोई कानून को नहीं तोड़ रहा हूं। इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताकर संबोधित किया। इमरान का कहना था कि मैं नवाज शरीफ की तरह भागा नहीं हूं। देश में ही हूं और कानून का सामना करूंगा।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी कार्यकर्ताओं ने लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद तक 'हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च' शुरू किया है। इस दौरान इमरान ने जनता को संबोधित किया। इमरान ने कहा- डीजी आईएसआई अपने कान खोलो और सुनो, मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बेहतरी के लिए रचनात्मक आलोचना करता हूं, अन्यथा मैं बहुत कुछ कह सकता हूं।

यह खबर भी पढ़ें: भूल से महिला के खाते में पहुंचे 70 लाख डॉलर और फिर...

पाकिस्तान में इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आईएसआई प्रमुख नदीम अंजुम के बीच खुलकर तकरार चल रही है। इमरान लगातार बजावा को मीर जाफर और गद्दार कह रहे हैं। इमरान खान के हमलों का जवाब देने के लिए डायरेक्टर जनरल आईएसआई लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम को मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने इमरान के आरोपों का खंडन किया है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी आईएसआई चीफ को सामने आना पड़ा है। कहा जाता है कि आईएसआई चीफ कैमरे से दूर रहते हैं।

दरअसल, आज से पहले कभी भी किसी भी आईएसआई चीफ का चेहरा यूं सार्वजनिक होते किसी ने नहीं देखा। किसी आईएसआई चीफ ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कभी कैमरे पर नहीं आए। लेकिन नदीम अंजूम ना सिर्फ सामने आए, बल्कि इमरान को झूठा और मक्कार भी कहा। आईएसआई के डीजी के यूं सामने आने पर सबको हैरत हो रही। वहां की मीडिया भी हैरान है।

यह खबर भी पढ़ें: World का सबसे Dangerous Border, बिना गोली चले हो गई 4000 लोगों की मौत, कुछ रहस्‍यमय तरीके से हो गए गायब

सेना को पहली बार खुलकर देनी पड़ रही है सफाई

बताते चलें कि पाकिस्तान की राजनीति इस समय 360 डिग्री से घूम गई है। कभी कमर बाजवा के करीबी रहे इमरान का अब छत्तीस का आंकड़ा हो गया है और शाहबाज अब सेना चीफ के साथ खडे़ हो गए हैं। शाहबाज सरकार के गृह और रक्षा मंत्री इमरान पर आगबबूला हो रहे हैं। ये भी दिलचस्प है कि पाकिस्तान की सेना को पहली बार ये खुलकर कहना पड़ रहा है कि सियासत से उसका कोई लेना-देना नहीं।

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

केन्या में पत्रकार की हत्या के बाद सरकार पर निशाना

उसे ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एक पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में हत्या हो गई और इसके पीछे सेना की भूमिका को लेकर इमरान ने सवाल खडे़ कर दिए। अरशद शरीफ की इमेज इमरान समर्थक पत्रकार की रही है। और उनकी हत्या पर इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा घमासान है। वैसे भी ऐसे घमासान पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है।

यह खबर भी पढ़ें: लंदन से करोड़ों की ‘बेंटले मल्सैन’ कार चुराकर पाकिस्तान ले गए चोर! जाने क्या है पूरा मामला?

#WATCH | Former Pakistan Prime Minister and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Chairman Imran Khan and other party members start "Haqeeqi Azadi Long March" from Lahore’s Liberty Chowk to Islamabad



(Video Source: Pakistan Tehreek-e-Insaf's Twitter handle) pic.twitter.com/UYMGHr3iLy