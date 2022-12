'मुक्का मारना चाहता हूं पुतिन के मुंह पर', यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर निकाली भड़ास

नई दिल्ली। Volodymyr Zelensky on Putin: रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिकों के हमले में अबतक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों से नुकसान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने व्लादिमीर पुतिन पर कटाक्ष किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एलसीआई नाम के एक चैनल को हाल में दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो पुतिन (Vladimir Putin) के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी मिसाइलों के हमलों के बाद अधिकांश शहरों और क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती हुई थी।

जेलेंस्की का पुतिन पर हमला

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की समाचार चैनल ला चाइन इंफो (LCI) के साथ एक इंटरव्यू में युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या पुतिन की ओर से उनके प्रति व्यक्तिगत घृणा थी? ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि मेरे व्यक्तित्व और यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में मेरी भूमिका के लिए उनके मन में छवि बहुत सकारात्मक नहीं थी।

'पुतिन के मुंह पर मारना चाहता हूं मुक्का'

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, "एक आदमी, एक वास्तविक व्यक्ति, अगर वह किसी को संदेश भेजना चाहता है, जैसे कि अगर वह उसे पीटना चाहता है, तो वह अपने दम पर ऐसा करता है। अगर मेरे पास पुतिन को बताने के लिए इस तरह का कोई संदेश होता तो मैं इसे अकेले करता।" इस क्लिप को बेलारूसी मीडिया आउटलेट नेक्स्टा ने इस संदेश के साथ ट्वीट किया था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा था, "वह पुतिन के चेहरे पर घूंसा मारने के लिए तैयार हैं।" हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल इंटरव्यू के अंश में नहीं किया गया था, जो शुक्रवार को प्रसारित हुआ था।

कई इलाकों में हुई थी बिजली कटौती

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी मिसाइलों के हमलों के बाद अधिकांश शहरों और क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती हुई थी। हाल ही में यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा था कि जंग की शुरुआत के बाद से अपने सबसे बड़े हमलों में से एक में रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागीं। इस कारण देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कीव में बिजली गुल हो गई।

In an interview with the LCI channel, #Ukrainian President #Zelenskyy said that he was ready to "punch #Putin in the face" even tomorrow, at the first opportunity. pic.twitter.com/KYI1fszi0z