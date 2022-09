नकली गन दिखा लड़की ने लाइव वीडियो बनाते हुए बैंक लूटा, लाखों रुपये लेकर हुई फुर्र!

नई दिल्ली। एक लड़की ने खिलौने वाली गन दिखाकर बैंक लूट लिया। वह बैंक से 10 लाख रुपये से अधिक निकालकर रफूचक्कर हो गई। दिलचस्प बात ये है कि लड़की ने सिर्फ वही पैसे बैंक से लूटे, जो उसने अपने खाते में जमा किए थे।

लड़की ने बैंक लूटते वक्त लाइव वीडियो भी बनाया। जो अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

मामला लेबनान का है। जहां 28 साल की एक्टिविस्ट साली हाफिज (Sali Hafiz) बुधवार को खिलौने वाली बंदूक लेकर Beirut Bank पहुंची। यहां उन्होंने गन दिखाकर फिल्मी अंदाज में बैंककर्मियों से पैसे निकालने को कहा। लड़की के हाथ में गन देखकर लोग डर गए और बैंक में चीख-पुकार मच गई।

हंगामे के बीच साली हाफिज ने कहा कि वह किसी को मारने नहीं आई है। उसे बस उसके खाते में जमा रुपये निकलवाने हैं, जो पिछले काफी समय से बैंक में फंसे हैं। हाफिज ने कैश काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को गन दिखाकर धमकी दी और अपने खाते से 10 लाख 33 हजार रुपये जबरन निकलवा लिए।

बहन के इलाज के लिए चाहिए थे पैसे

इस पूरी घटना को हाफिज लाइव शूट कर रही थी। अपने वीडियो में वो कहती है कि उसे अपनी बहन के कैंसर के इलाज के लिए पैसों की तत्काल जरूरत थी। इलाज में लगभग 40 लाख रुपये लगने थे। बैंक में पहले से 16 लाख के करीब जमा थे। लेकिन पिछले तीन साल उन्हें नहीं निकाल पा रही थी।

बैंक बार-बार मात्र 15 हजार रुपये ही पेमेंट कर रहा था। इससे नाराज होकर हाफिज ने खतरनाक कदम उठाया और 16 लाख में से 10 लाख रुपये एक ही बार में बैंक से निकाल लिए।

गौरतलब है कि 2019 में शुरू हुए आर्थिक संकट के बाद से लेबनान सरकार द्वारा बैंक में जमा राशि को तीन साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित अमाउंट ही दे रही है।

