Gambia Cough Syrup Deaths: गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत, भारत में बनी 4 कफ सिरप पर WHO का अलर्ट जारी

नई दिल्ली। भारत की कफ सिरप चर्चा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद भारत में बने 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने हरियाणा स्थित एक फार्मास्युटिकल फर्म द्वारा निर्मित कफ सिरप की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन कफ सिरप में ऐसा क्या था कि जिस वजह से लोगों की मौत हो गई।

डब्ल्यूएचओ ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की हेल्थ एजेंसी ने यह भी आगाह किया कि इस बात की भी संभावना है कि इन दवाओं को गाम्बिया के बाहर किन्हीं और देशों में भी बिक्री के लिए भेजा गया हो। ऐसे में ग्लोबल लेवल पर इससे जोखिम हो सकता है। बता दें कि गाम्बिया, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित में एक देश है।

WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि ये 4 दवाएं भारत की कंपनी मेडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए सर्दी एवं खांसी के सिरप हैं।

कफ सिरप में क्या मिला था?

WHO की ओर से दी गई रिपोर्ट में सामने आया कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के कफ और कोल्ड सिरप में जरूरत से ज्यादा डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि ये सिरप ही गांबिया में बच्चों ने पी थी।

बच्चों के गुर्दे हो रहे फेल

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गांबिया देश में सामने आया कि दवा पीने वाले बच्चों के गुर्दों में गहरे घाव बन रहे थे। घाव होने और रक्तस्राव होने से बच्चों के गुर्दे फेल हो रहे थे। बच्चों की मौत गुर्दों के काम नहीं करने से हो रही थी। जांच में यह भी बताया गया कि गुर्दों पर उक्त प्रभाव कफ सिरप को पीने से ही हो रहा था।

सरकार ने डब्ल्यूएचओ से मांगी रिपोर्ट

भारत सरकार ने WHO से उस रिपोर्ट को सौंपने को कहा है, जिसमें 66 बच्‍चों की मौत का जिम्‍मेदार भारत में बने कफ सिरप को बताया गया है। फिलहाल WHO का कहना है कि ये 4 प्रोडक्‍ट प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एन कोल्ड सिरप हैं। इनकी निर्माता कंपनी हरियाणा में स्थित मेडन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड है। निर्माता ने इन प्रोडक्‍ट की सुरक्षा और क्‍वालिटी पर WHO को अभी तक गारंटी नहीं दी है।

डब्ल्यूएचओ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट

WHO प्रमुख ने कहा कि ये प्रोडक्‍ट अब तक केवल गाम्बिया में पाए गए हैं, लेकिन उन्हें अन्य देशों में भी शायद वितरित किया गया है। WHO ने परामर्श दिया कि सभी देश मरीजों को और नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए इन प्रोडक्‍ट की बिक्री पर रोक लगाएं। WHO मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट उन चार ‘घटिया उत्पादों’ के लिए जारी किया गया है, जिन्हें सितंबर 2022 में गाम्बिया में चिह्नित किया गया और डब्ल्यूएचओ को इसकी जानकारी दी गई।

