पाकिस्तानी आटे की किल्लत से बौखलाए, खाने के पड़े लाले तो एक दूसरे को नाले में फेंकने लगे, देखें वीडियो

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस समय आटे के लिए मारामारी हो रही है। अभी तक तो सिर्फ आटे की कमी ही मानी जा रही थी। लेकिन अब आटे के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि लोग आटे के लिए एक दूसरे को नाले में फेंक रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच इस समय आटे की कीमत आसमान छू रही हैं। कराची में आटा 140 रुपए से 160 रुपए (50-58 भारतीय रुपया) प्रति किग्रा पहुंच गया।

राजधानी इस्लामाबाद में 10 किलो आटे का थैला 1,500 रुपए में बेचा जा रहा है। जबकि 20 किग्रा आटा 2800 रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान में लोग एक तरफ महंगाई से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ खाने के भी लाले पड़ गए हैं। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि आटे के लिए लोग भीड़ लगाए हुए हैं। सरकार की ओर से ट्रकों में सब्सिडी वाला आटा बेचा जा रहा है। इसे लेने के लिए लोग भीड़ लगा कर खड़े हैं। इस दौरान एक शख्स दूसरे को पास में बह रहे नाले में फेंक रहा है।



Current situation of Pakistan, where people are fighting for wheat flour. The agency who ranked Pakistan higher than India on Global Hunger Index has lost all its credibility. pic.twitter.com/w8c2GPQNAA