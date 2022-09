Free Flight Tickets: 25 सितंबर तक बुक करें फ्री में एअर टिकट, Air Asia दे रही है देश-दुनिया घूमने का मौका

नई दिल्ली। Air Asia Free Flight Tickets: अगर आप हवाई सफर का मजा लेना चाहते हैं और पैसों की तंगी के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये आपके लिए है। दरअसल, एयरलाइन कंपनी Air Asia आपको फ्री में हवाई यात्रा (Free Air Travel) करने का मौका दे रही है। अपनी शानदार वापसी का जश्न मनाते हुए कंपनी ने ऐसा ऑफर निकाला है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। कंपनी लिमिटेड पीरियड के लिए 50 लाख टिकट मुफ्त बांट रही है।

19 सितंबर से शुरू हुआ है ऑफर

किफायती हवाई यात्रा के लिए एविएशन इंडस्ट्री (Aviation Industry) में आगे रहने वाली एयर एशिया (Air Asia) के इस ऑफर का फायदा कोई भी उठा सकता है। कंपनी ने फ्री में टिकट बांटने की जानकारी अपनी वेबसाइट और ट्विटर हैंडल पर साझा की है। कंपनी की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि ये सेल सोमवार 19 सितंबर 2022 से शुरू हो चुका है और यह सीमित समय के लिए है।

देश ही नहीं विदेश भी फ्री में घूमें

लंबे समय तक कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का प्रकोप झेलने के बाद अब एविएशन सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली है और ज्यादातर एयरलाइंस कारोबार के अपने प्री-कोविड स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके चलते एयर एशिया भी अपनी जोरदार वापसी का जश्न लोगों को फ्री में हवाई यात्रा का मौका देकर मना रही है। सबसे खास बात यह है कि एयर एशिया की 50 लाख फ्री सीटें सिर्फ डॉमेस्टिक ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए भी हैं। यानी फ्री में देश-विदेश घूमने का मौका।

एयरलाइन ने Tweet कर दी जानकारी

एयर एशिया के ट्विटर हैंडल (Air Asia Tweet) से किए गए ट्वीट और वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, ये ऑफर ज्यादातर एशियाई देशों के लिए है और इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। कंपनी फ्री हवाई यात्रा का यह मौका 25 सितंबर तक दे रही है। इस ऑफर के तहत यात्री को 1 जनवरी 2023 और 28 अक्टूबर 2023 के बीच यात्रा करनी होगी। इस ऑफर के तहत यात्रा करने वाले यात्री कई लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन में Langkawi, Penang, Johor Bahru, Krabi, Phu Quoc और Singapore शामिल हैं।

AirAsia's BIG Sale is back! Enjoy 5 Million FREE Seats* starting today until 25 September 🥳

**Domestic: All-in from RM23, Asean: All-in from RM54.

*Includes airport taxes, MAVCOM fee, fuel surcharges and other applicable fees.

T&C apply.



Read more: https://t.co/Pe2kRcZC7L