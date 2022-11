12 दिन तक भेड़ें एक गोला बनाकर एक जगह घूमती रहीं, Video देखकर दुनिया हैरान

नई दिल्ली। Sheep Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन हमें ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें देख यूजर्स के होश उड़ जाते हैं। कभी-कभी ऐसे वीडियो यूजर्स को सकते में भी डाल देते हैं। इन दिनों दुनियाभर से कुछ अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आए हैं, जो चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश चीन में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है।

एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें भेड़ों के एक झुंड को कथित तौर पर बारह दिनों से एक गोल घेरे में चक्कर काटते देखा जा रहा है। जिसे देख हर किसी को काफी हैरानी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि चरने के लिए मैदान में छोड़ी गई भेड़ें लगातार लंबे समय से एक ही जगह पर गोल चक्कर काट रही हैं। जिसे देख हर किसी को काफी हैरानी हो रही है।

गोल सर्कल में चक्कर लगा रही भेड़ें

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार जानकारी दी गई है कि भेड़ों के यह झुंड उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में गोल चक्कर काटते देखा गया है। बताया जा रहा है कि भेड़ों को कथित तौर पर बारह दिनों तक एक घेरे में घूमते देखा गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी भेड़ें क्लॉकवाइज पैटर्न में चक्कर काट रही हैं। जो की चक्कर लगाते हुए बिल्कुल एक गोल सर्कल का निर्माण कर रही हैं।

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK