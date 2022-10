Facebook से रातों-रात गायब हो गए फॉलोअर्स, खुद Mark Zuckerberg के 2 करोड़ हुए कम, जाने कारण

नई दिल्ली। Facebook Followers Down: Facebook पर आज सुबह एक बड़ा बग देखने को मिला है। इस बग (Facebook bug) के कारण फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के 11 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स एक रात में घट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक एक बार फिर से एक बग की चपेट में आ गया है। इस बग की तकनीकी खामी के कारण फेसबुक के यूजर्स लगातार काफी तेजी से गिर रहे हैं। हालांकि अभी जुकरबर्ग के सारे फॉलोअर्स वापिस आ चुके हैं। अभी जुकबरबर्ग के कुल 119,169,743 दिख रहे हैं।

2 करोड़ से ज्यादा घटे जुकरबर्ग के फॉलोअर्स

बड़ी बात ये है कि इस बग के चलते फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा के सीईओ (Meta CEO) मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के भी दो करोड़ फॉलोअर्स गंवा बैठे हैं। जानकारी के अनुसार मार्क जुकरबर्ग के अब सिर्फ 9,991 फॉलोअर्स बचे हैं। इस तरह से उनके फॉलोअर्स की संख्या एक झटके में 11 करोड़ से ज्यादा घट गई है। अभी जुकरबर्ग के कुल 119,169,743 फॉलोअर्स दिख रहे हैं।

इसके अलावा कई दूसरे फेसबुक यूजर्स ने भी फेसबुक फॉलोअर्स के अचानक से खत्म होने की शिकायत की है। माना जा रहा है कि यह फेक फॉलोअर्स की छंटनी का रिजल्ट है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मार्क जुकरबर्ग जैसी शख्सियत के भी फॉलोअर्स फेक ही थे। आज उनके फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या घटकर 10,000 से भी कम हो गई। इस ख़बर को लिखने तक मार्क जुकरबर्ग के फॉलोअर्स की संख्या 9,992 है। आप मार्क जुकरबर्ग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जाकर उनके फॉलोअर्स की संख्या देख सकते हैं।

फेसबुक फॉलोअर्स के गायब होने की खबर

फेसबुक फॉलोवर्स की संख्या के कम होने की खबर ट्विटर पर लोगो के किए ट्वीट आदि से प्राप्त हुई है। बताया जा चुका है कि मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग के फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या भी अचानक से घटकर इस मौजूदा वक्त में केवल 9,997 रह गई है। इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने भी अपने फेसबुक फॉलोवर्स के अचानक से कम होने की शिकायत की जय निराशा जताई है। कई यूजर्स ने इस बात की शिकायत अपने-अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जताई है।

एक यूजर्स का कहना है कि "कल मेरे फेसबुक फॉलोवर्स की संख्या 22,000 थी मगर आज मेरे सिर्फ 9033 फॉलोवर्स ही बचे हैं। मुझे अचानक से 13,000 फॉलोवर्स का नुकसान क्यों हुआ?"

I had over 22,000 Facebook followers yesterday. Today, I only have 9,033 followers. Why did I lose 13,000 followers in one day? #WakandaForever