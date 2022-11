बुर्ज खलीफा नजदीक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, देखे Video

नई दिल्ली। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास की बहुमंजिला इमारत में सोमवार को आग लग गई। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इमारत में आग लगने से कोई घायल हुआ या नहीं। दरअसल आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था।

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq