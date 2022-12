अमेरिकी एयरबेस पर F-35B लड़ाकू विमान वर्टिकल लैंडिंग के वक्त हुआ क्रैश, सामने आया VIDEO

नई दिल्ली। अमेरिका के टेक्सास में एक अत्याधुनिक फाइटर जेट लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। राहत की बात रही है कि हादसे में पायलट ने खुद सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहा। घटना उस समय हुई जब टेक्सास में गुरुवार को फाइटेर जेट F-35B लैंडिंग कर रहा था। विमान की वर्टिकल लैंडिंग थी इसलिए हादसा बड़ा रूप नहीं ले पाया।

घटना का वीडियो भी सामने आया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि विमान लैंडिंग के लिए एयरबेस पर पहुंचता है और हवा में ही खुद को स्थिर करता है। लैंडिंग के लिए धीरे-धीरे नीचे आता है। ऊपर से नीचे आने की स्पीड ज्यादा हो गई जिसकी वजह से लैंड करने के बाद जमीन से कुछ ऊपर उछलता है और उसकी नाक जमीन से सट जाता है। इसके बाद लड़ाकू विमान पर से पायलट का कंट्रोल हट जाता है।

नाक के बल गिरने के बाद विमान एक साइड झुक जाता है और फिर गोल-गोल घूमने लगता है। इतने में ही पायलट चालाकी दिखाते हुए खुद को एग्जिट कर लेता है और पैराशूट के जरिए वो भी जमीन पर लैंड कर जाता है। पायलट के बाहर निकलने के बाद विमान भी रूक जाता है। एयरपोर्ट के बाहर खड़े किसी शख्स ने घटना का पूरा वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया।

The only thing I can say when I watch this video capturing yesterday’s F-35B incident in Texas is hats off to all VTOL pilots. Pilot ejected safely here. pic.twitter.com/zMc5oCUja8