Economic Power: ब्रिटेन के बाद जापान को पछाड़ सकता है India, जानें एक दशक पहले क्या थी स्थिति

1980 में वैश्विक जीडीपी में 1 फीसदी भारत की हिस्सेदारी थी। 1993 में वैश्विक जीडीपी में 1.4 फीसदी भारत की हिस्सेदारी हो गई। 2027 तक 4 फीसदी वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी होने का अनुमान।

In 1980, India accounted for 1 per cent of the global GDP. In 1993, India's share in the global GDP was 1.4 percent. Estimated to account for 4 percent of global GDP by 2027.