Earthquake in Taiwan: 3 बड़े विनाशकारी भूकंपो ने किया ताइवान में भारी नुकसान..., देखे तबाही का मंजर

ताइपे। Earthquake in Taiwan: ताइवान (Taiwan) में पिछले 24 घंटे में तीन भयानक भूकंप (Earthquakes) आ चुके हैं। इन भूकंपों के मद्दनेजर जापान ने सुनामी अलर्ट जारी किया है। ताइवान के मौसम ब्यूरो ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी इलाके में स्थित ताइतुंग (Taitung) काउंटी में भूकंपों का केंद्र दिख रहा है। शनिवार को इसी इलाके में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। फिर रविवार की सुबह 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद इसी जगह पर दोपहर में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। जो ताइतुंग की सतह से 10 किलोमीटर जमीन के अंदर पैदा हुआ था।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

ताइवान में कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। ब्रिज गिर गए हैं। ट्रेनें पटरलियों से उतर गई हैं। यूली में एक स्टोर गिरने से उसमें चार लोग दब गए हैं। उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। ब्रिज टूटने की वजह से कई गाड़ियां ब्रिज के नीचे गिर गईं। डोंगली स्टेशन पर ट्रेन पटरी से उतर गई। उस स्टेशन की छत भी गिर गई। यूएस पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने इन भूकंपों के बाद ताइवान में सुनामी का अलर्ट जारी किया है।

An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan#Taiwan #earthquake #台湾地震 #臺灣 #地震 #台湾 pic.twitter.com/XS0p2iES4z