Crimea Bridge Blast: रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज पर जोरदार धमाके के बाद लगी आग, पुल पर दौड़ पड़ी जलती ट्रेन, देखें Video

नई दिल्ली। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले क्रीमिया पुल पर एक लॉरी में धमाके के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद आसमान में धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। कुछ ही पलों में पुल का एक हिस्सा समुद्र में गिर गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसी पुल से रूस यूक्रेन में सैन्य उपकरण भेजता है, इसलिए इस घटना से उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

यह खबर भी पढ़ें: जब लाखों का मालिक निकला दिव्यांग भिखारी! ...तो सच जानकर ये महसूस किया शख्स ने

रूसी अधिकारी ने यूक्रेन को क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने का जिम्मेदार ठहराया है। रूस द्वारा क्रीमिया में स्थापित की गई संसद के प्रमुख व्लादिमीर कॉन्स्टेंटिनोव ने दावा कि पुल का आंशिक ही नुकसान हुआ है और जल्द ही इसकी मरम्मत कर ली जाएगी।

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE