Coronavirus: चीन नहीं डाल पा रहा कोरोना से मौतों पर परदा, अब बॉर्डर सील करना किया शुरू

नई दिल्ली। COVID-19 in China: चीन में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से कोहराम मचा हुआ है। धीरे-धीरे चीन के कई शहर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तानों में लंबी कतारें लगी हैं। इस बीच कोरोना (Corona) संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन (China) ने एक बार फिर से बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया है। युन्नान प्रांत में म्यांमार (Myanmar) से सटे रुइली शहर में सीमा पार करने वालों पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पार करने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरे (Camera) और अलार्म लगा दिए गए हैं।

चीन में महामारी (Corona Pandemic in China) की रोकथाम और नियंत्रण नीतियों के आधार पर रूट मैनेजमेंट और नियंत्रण को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लागू किया जा रहा है। म्यांमार बॉर्डर से सटे रुइली सिटी में कैमरे और अलार्म लगाने के साथ-साथ मोशन सेंसर और इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग भी लगाई गई है। स्थानीय नगरपालिका से जारी नोटिस के मुताबिक, क्रॉस-बॉर्डर पर आवाजाही को रद्द कर दिया गया है और सीमा पार परिवहन में लगे ड्राइवरों को कानूनी और वैध दस्तावेज रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

कोरोना विस्फोट के बाद बॉर्डर सील

चीन में कोरोना विस्फोटक रूप ले चुका है। कोरोना के मामलों में आई काफी तेजी के बाद चीनी लोगों को भागने से रोकने के लिए शी जिनपिंग की सरकार सख्ती दिखा रही है। @songpinganq नाम से एक ट्विटर हैंडल के जरिये एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें चीनी सैनिक चीन और म्यांमार के बीच बॉर्डर के करीब लोगों को आने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाते हुए दिख रहे हैं।

China's Birlin wall to stop Chinese people from fleeing Xi Jinping's Zero-Covid policy tyranny.



Chinese soldiers were setting up bamboo barricades to stop Chinese people from getting close to this border wall between China and Myanmar https://t.co/vgxLLY8Av7 pic.twitter.com/Oj04bOPm7n