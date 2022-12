धुएं का गुबार, खिड़कियों से लटके लोग और तड़-तड़ चलती गोलियां, काबुल अटैक ने दिलाई मुंबई हमले की याद

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के वीवीआईपी होटल में हुए आतंकी हमले ने भारत में लोगों को 2008 के मुंबई अटैक की याद दिला दी है। काबुल में हुए इस होटल के आस-पास वैसा ही मंजर है जैसा कि 2008 में ताज होटल पर हमले के बाद खौफनाक दृश्य था।

इस बहुमंजिला पांच सितारा होटल की इमारत की खिड़कियों से धुएं का गुबार और आग की लपटें निकल रही हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और 18 लोग जख्मी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहैल शाहीन ने कहा है कि मरने वाले हमलावर हैं। अफगानी सुरक्षा बलों ने हमलावरों को ढेर कर दिया है।

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की ये जो 6 महीने एक देश में और 6 महीने दूसरे देश में, बदल जाते हैं नियम-कानून

तालिबान का दावा है कि सभी मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और किसी विदेशी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। सिर्फ खिड़की से कूदते समय 2 विदेशी मेहमान मामूली रूप से जख्मी हुए हैं।

वहीं हमले के बाद सोशल मीडिया पर आए वीडियो में होटल में लगातार गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। लोग भाग रहे हैं और आस-पास अफरा-तफरी का माहौल है। लोग खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जान बचाने के लिए कुछ लोग खिड़कियों से लटक रहे हैं और कुछ लोगों को खिड़कियों से लटककर भागते हुए देखा गया है।



यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

अफगानिस्तान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और होटल को चारों से घेर लिया है। यहां से रुक रुक कर फायरिंग की आवाज आ रही है।

जानकारी के मुताबिक हमलावर होटल के अंदर गोलियां चलाते हुए घुसे थे। इसके बाद उन्होंने धमाका किया। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उस होटल में चीनी व्यापारी और अधिकारी अक्सर आते-जाते रहते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हमलावर होटल में मौजूद लोगों को बंधक बनाना चाहते हैं।

टोलो न्यूज के अनुसार एक चश्मदीद ने बताया कि पहले 2 धमाके सुने गए, इसके बाद कई छोटे छोटे धमाके सुने गए।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

काबुल सुरक्षा कमान के प्रवक्ता खालिद जादरान ने कहा कि "काबुल होटल" जहां ज्यादातर आम लोग अपना दिन बिताते हैं, वहां पर आज की बैठक के बाद हमला किया गया। उनके मुताबिक सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और हमलावरों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। खालिद जादरान ने कहा कि स्थानीय समय के अनुसार 2।30 बजे हमलावर ने होटल पर हमला कर दिया।

माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे ISKP (इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रॉविंस) का हाथ है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

An explosion has taken place in Kabul where the #Chinese were living .

pic.twitter.com/4IU6KAEE23