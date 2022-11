हिंद महासागर में सिरदर्द बना चीनी जासूसी जहाज, भारत ने टाला अग्नि मिसाइल का परीक्षण 

बीजिंग/नई दिल्‍ली। भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपने अग्नि मिसाइल के परीक्षण को टाल दिया है। माना जा रहा है कि चीन के जासूसी जहाज यूआन वांग-6 के खतरे को देखते हुए भारत ने इस परीक्षण को टाला है। चीन की सेना ने अपने मिसाइल और सैटलाइट की ट्रैकिंग करने वाले इस जहाज को इंडोनेशिया के पास से हिंद महासागर में भेजा है। भारत ने इससे पहले कहा था कि वह अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीन के जासूसी जहाज को घुसने की अनुमति नहीं देगा। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहा चीन अब हिंद महासागर पर अपनी नजरें गड़ा चुका है।

ओपन सोर्स इंटेलिजेंस detresfa ने बताया कि भारत ने संदिग्‍ध मिसाइल परीक्षण के लिए अपने नोटम या नोटिस को रद कर दिया है। उन्‍होंने कहा कि यह संभवत: भारत ने चीन के युआन वांग श्रेणी के ट्रैकिंग जहाज की हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूदगी की वजह से किया है। बताया जा रहा है कि भारत अपनी अग्नि सीरिज की मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में परीक्षण करना चाहता था। इससे पहले चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा में अपने एक अन्‍य जासूसी जहाज को तैनात किया था जिससे तीनों ही देशों के बीच राजनयिक तनाव भड़क गया था।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

जानें कितना शक्तिशाली है चीन का जासूसी जहाज

चीन का यूआन वांग-6 जासूसी जहाज 22 हजार टन का है। इसमें विशाल एंटेना, अत्‍याधुनिक सर्विलांस उपकरण और सेंसर लगे हुए हैं जो इलेक्‍ट्रॉनिक जासूसी, सैटलाइट की लॉचिंग की निगरानी और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के परिक्रमा पथ को पकड़ने में काफी कारगर हैं। यह जासूसी जहाज शुक्रवार सुबह तक इंडोनिशया में बाली के पास तैर रहा था। इससे पहले भारतीय नौसेना ने कहा था कि वह चीनी जहाज पर करीबी नजर रखे हुए है।

As of 11/07/2022 0528 UTC #India's NOTAM for a suspected missile test has been cancelled, this is likely due to the presence of #China's Yuan Wang-class (satellite and ballistic missile tracking ship) in the #IndianOcean region