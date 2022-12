चीन: जंगल में आग की तरह फैल रहा कोरोना, एक्सपर्ट्स ने बताए कितने भयावह हैं हालात

नई दिल्ली। चीन में हर रोज कोरोना संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहां इस बीमारी से हालात बेकाबू हैं लेकिन चीन यह मानने को तैयार नहीं है। चीन में कोरोना की पल-पल की स्थिति पर नजर बनाए पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन कोरोना के मरीजों की संख्या और बीमारी से मरने वालों के आकड़े छुपा रहा है।

कोरोना के आकड़ें पहले भी छुपाता रहा है चीन

द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) में एशिया टेक्नॉलिजी कॉरेसपॉन्डेंट चांग चे कहते हैं, ''चीन में लगभग दो सप्ताह पहले अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को हटाया था। इसके बाद वहां कोरोना विस्फोट और संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी वहां के हेल्थकेयर सिस्टम की कमजोरी की तरफ इशारा करती है। हालांकि चीन में कोरोना की पहली लहर के प्रकोप के आंकड़े अभी भी काफी हद तक रहस्य बने हुए हैं क्योंकि उस समय भी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे, वो वहां के भयावह हालात की तुलना में काफी कम थे।''

चैंग ने कहा कि चीन की सरकार ने कोरोना से मरने वालों को लेकर एक बेहद संकीर्ण परिभाषा तय की है। चीन वास्तव में ऐसे बहुत से सबूत जैसे अस्पताल में कोरोना मरीजों की भीड़ और अस्पताल के मुर्दाघर से निकलती पॉलिथीन बैग में भरीं ढेरों लाशों की खबरों को दबा रहा है।

यह खबर भी पढ़ें: विधवा बहू की ससुर ने फिर से कराई शादी, बेटी की तरह कन्यादान भी किया; गिफ्ट में दी कार

जंगल में आग की तरह फैल रहा है कोरोना

वो कहते हैं कि हालांकि अब जंगल में आग की तरह फैल रहे इस वायरस की एक तस्वीर सामने आ रही है। वहां के एक प्रांत और तीन शहरों में हाल ही में सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक कोविड केस सामने आए हैं।

6.5 करोड़ की आबादी वाले चीन के झेजियांग प्रांत के एक अधिकारी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमान जताते हुए बताया था कि वहां रोजाना दस लाख से अधिक केस आने लगे हैं।

यह खबर भी पढ़ें: मॉडल को 9 में से 5 पत्नियों ने दिया तलाक, 4 लड़कियां होते हुए फिर शादी का बना रहा मन

छोटे से बड़े शहरों में रोज लाखों केस आ रहे

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक करोड़ आबादी वाले चीन के पूर्वी शहर किंगदाओ के स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले बताया था कि वहां हर दिन लगभग पांच लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान इस संख्या में आने वाले दिनों में तेज वृद्धि की आशंका भी जताई थी।

मध्य गुआंगदोंग प्रांत के सात करोड़ की आबादी वाले शहर डोंगगुआन में शुक्रवार को शहर के स्वास्थ्य आयोग की रिपोर्ट में प्रतिदिन ढाई से तीन लाख नए मामले आने का अनुमान लगाया गया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी शानक्सी प्रांत के 36 लाख की आबादी वाले शहर युलिन में अधिकारियों ने पिछले शुक्रवार को 1,57,000 आकड़ें दर्ज किए जिसके तहत अनुमान लगाया गया था कि शहर की एक तिहाई से अधिक आबादी पहले ही संक्रमित हो चुकी है।

Overflowing hospital morgues—Fever meds shortage, oxygen tanks EMPTY, 🏥 overwhelmed, blood shortage, death tolls soaring among elderly ==>lots of body bags—even at a top Beijing hospital too. Worsening #COVID19 yet to come. But still 0 official deaths.

🧵pic.twitter.com/Zy7TtidU8U