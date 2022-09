महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को याद कर भावुक हुए चार्ल्स, संबोधन में कहा- 'मां ने अपने 21वें जन्मदिन पर एक प्रण लिया था...'

लंदन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद बकिंघम पैलेस ने ऐलान किया है कि उनके बेटे चार्ल्स तृतीय देश के अगले सम्राट होंगे। अपनी मां और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अपने पहले संबोधन में चार्ल्स भावुक हो गए। उन्होंने कहा की 1947 में मेरी मां ने अपने 21वें जन्मदिन पर एक प्रण लिया था। वे पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहती थीं। ये एक वादे से ज्यादा लोगों के लिए किया गया कमिटमेंट था जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया।

संबोधन के दौरान भावुक अंदाज में कई मौकों पर चार्ल्स ने महारानी एलिजाबेथ को याद किया। अपनी मां के नाम एक आखिरी संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अब आप मेरे पिता के साथ एक दूसरी यात्रा पर चली गई हैं। ऐसे समय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा...शुक्रिया।

#WATCH | King Charles III says, "...To my darling mama, as you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this- Thank you for your love & devotion to our family & to family of nations you served so diligently all these yrs..."#QueenElizabethII pic.twitter.com/LDhV0Zchmj