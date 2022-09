पाक सेना को बड़ा झटका, बलूच विद्रोहियों के हमले में अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 सैनिकों की मौत

इस्लामाबाद। Helicopter Crash in Pakistan : पाकिस्तानी सेना के दो मेजर समेत छह सैनिक बलूचिस्तान में एक हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। सोमवार को पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेस पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने इसकी जानकारी दी। आईएसपीआर ने कहा कि यह घटना कल देर रात हरनाई जिले के खोस्त शहर के पास एक फ्लाइंग मिशन के दौरान हुई। द बलूचिस्तान पोस्ट का दावा है कि बलूच विद्रोहियों ने सेना के हेलिकॉप्टर को मार गिराया है जिसमें छह सैनिकों की मौत हो गई। मारे गए सैनिकों में दो पायलट भी शामिल थे। इससे पहले अगस्त में भी एक हेलिकॉप्टर क्रैश में छह पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

द बलूचिस्तान पोस्ट (TBP) का दावा है कि इस हेलिकॉप्टर क्रैश के पीछे बलूच विद्रोहियों का हाथ है। अपने ट्वीट में TBP ने कहा, 'हरनाई के जरद आलो के पास एक मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल पाकिस्तानी गनशिप हेलिकॉप्टर को बलूच विद्रोहियों ने मार गिराया है। इसमें दो मेजर रैंक के अधिकारियों सहित छह सैनिकों की मौत हो गई है।' एक दूसरे ट्वीट में कहा गया, 'बीती रात अज्ञात आतंकवादियों ने जरद आलो के पास एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया था।'

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

अधिकारियों को अगवा करने का दावा

न्यूज वेबसाइट ने कहा कि इन आतंकवादियों ने कई पाकिस्तानी कर्मियों को अगवा कर लिया था। बचाव अभियान के लिए इलाके में दो गनशिप हेलिकॉप्टर भेजे गए थे जिनमें से एक को बलूच आतंकवादियों ने मार गिराया जिसमें छह सैनिक मारे गए।' इससे पहले अगस्त में पाकिस्तानी सेना का एक हेलिकॉप्टर लापता हो गया था। अगले दिन पता चला कि यह हेलिकॉप्टर बलूचिस्तान में क्रैश हो गया है जिसमें पाक सेना के छह अफसरों की मौत हो गई थी जो बलूचिस्‍तान में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी कर रहे थे।

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

Breaking: A Pakistani gunship helicopter carrying out military operation near Zard Aalo, Harnai has been shot down by Baloch militants. Six personnel including two Major ranked officers have been killed. pic.twitter.com/Z0XvK5dhoB