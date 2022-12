10 लाख लीटर पानी से भरा बर्लिन एक्वेरियम फटा, 1,500 से ज्यादा मछलियों के मरने की आशंका, देखें Video

बर्लिन। जर्मनी के बर्लिन में मशहूर एक्वेरियम फट गया। लाखों लीटर के पानी वाले एक्वेरियम में 1500 से ज्यादा विदेशी और खास किस्म की मछलियां थीं। बर्लिन की इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि घटना शुक्रवार तड़के सुबह मिते जिले में घटी। एक्वेरियम के फटने से सड़क पर 1 मिलियन लीटर (264,172 गैलन) पानी और मलबा फैल गया। हादसे के बाद बचाव दल के लगभग 100 लोग घटना स्थल पर पहुंचे। जिस डोमएक्वेरी कॉम्प्लेक्स में ये एक्वेरियम फटा उस परिसर में रेडिसन होटल और दुकानें के अलावा एक संग्रहालय भी मौजूद है।

इस सी लाइफ एक्वेरियम को एक्वाडोम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 46 फीट थी। एक्वेरियम का शीशा फटने से दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने परिसर में मौजूद होटल को खाली करा दिया। होटल में मौजूद एक गेस्ट सैंड्रा वेसर ने रॉयटर्स को बताया, "चारो तरफ अफरा-तफरी मच गई। पूरा का पूरा एक्वेरियम फट गया। वहां चारो-ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा था। बहुत सारी मरी हुई मछलियां और मलबा हर तरफ बिखरा दिख रहा था।"

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

बर्लिन फायर ब्रिगेड ने ट्विटर पर कहा कि सर्च और रेस्क्यू डॉग ने ब्लिंडग के ग्राउंड फ्लोर की तलाशी ली है। उन्होंने कहा कि चारो-ओर मलबा बिखरा पड़ा है लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के एक प्रवक्ता ने रायटर को बताया कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि एक्वाडोम एक्वेरियम के फटने की वजह क्या बनी।

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की ये जो 6 महीने एक देश में और 6 महीने दूसरे देश में, बदल जाते हैं नियम-कानून

There are no indications of a targeted, violent attack on the large aquarium in central Berlin, police say. The fire brigade added that the giant tank "burst abruptly." More: https://t.co/y3Ht4q63q9 pic.twitter.com/IJBKqRfMBm



यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

सी लाइफ ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि इस घटना के कारण परिसर शुक्रवार को बंद रहेगा। न तो फायर ब्रिगेड और न ही पुलिस ने इस बाबत कोई जानकारी दी है कि मछलियों का क्या हुआ? क्या कुछ मछलियां जिंदा हैं या सभी मर गईं। हालांकि पुलिस ने ट्विटर पर कहा कि यह एक "अविश्वसनीय क्षति" हुई है। दमकल विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि परिसर में होटल में ठहरे करीब 350 लोगों को अपना सामान समेटने और इमारत से बाहर जाने को कहा गया।

यह खबर भी पढ़ें: प्रेमी ने प्रेमिका के शव से रचाई शादी, पहले भरी मांग फिर पहनाई जयमाला, जानिए पूरा मामला...

Such sad news that this incredible piece of engineering is now gone, together with all the biodiversity it held!

Thankfully, no other serious injuries were registered.#aquadome #aquadom #radissonblu #berlin pic.twitter.com/yNOHlMxXPY