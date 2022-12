अमेरिका: बफैलो की सड़कों पर मर रहे लोग, खड़ी गाड़ियों और घरों में तलाशी जा रहीं लाशें, ड्राइविंग बैन

नई दिल्ली। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने कहर मचाया हुआ है। जानकारों का मानना है कि आर्कटिक डीप फ्रीज (Arctic Deep Freeze) की वजह से यह बर्फीला तूफान आया है। खासतौर पर न्यूयॉर्क के बड़े शहर बफैलो में हालत डरावनी होती जा रही है। सड़कों पर ही लोगों की मौतें हो रही हैं। बचाव राहत की टीम घरों और गाड़ियों से लाशें निकाल रही है। शहर की सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी है। ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बर्फ में फंसे हुए लोगों तक ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।

बफैलो में खराब हो रहे हालातों को देखते हुए स्टेट और मिलिट्री पुलिस को बचाव कार्य में लगाया गया है। बफैलो के एंट्रेंस समेत कई जगहों पर भी पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे लोग ड्राइविंग से बचाव करें।

इलाके के काउंटी एग्जिक्यूटिव मार्क पोलोकार्ज ने लोगों को ड्राइविंग पर लगाए प्रतिबंधों को फॉलो करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ड्राइविंग पर बैन होने के बावजूद भी काफी लोग नहीं मान रहे हैं।

बफैलो के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सिर्फ मंगलवार को ही सात लोगों की जान गई थी।

काउंटी इमरजेंसी सर्विस कमिश्नर डैन नीवर्थ जूनियर ने बताया कि अधिकारियों को आने वाली बाढ़ की भी चिंता है जिसकी शुरुआत बर्फ पिघलने के बाद से होने लग जाएगी।

दरअसल, कुछ दिनों में जब मौसम हल्का गर्म होना शुरू होगा तो भारी तादाद में बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। ऐसी हालत में बर्फ से पिघले पानी का बहाव काफी तेज हो जाएगा और शहर में बाढ़ जैसी हालत हो जाएगी।

कार, घरों में शव ही शव, सड़कों पर बर्फ में दबकर मर रहे लोग

अमेरिका के बर्फीले तूफान का बफैलो शहर पर ऐसा कहर है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और घरों में लोगों के शव मिल रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों के शव बर्फ में दबे हुए भी मिले हैं। इनमें कई लोगों की मौत बर्फ को हटाते समय और कई लोगों की मौत मौके पर आपातकाल सुविधा नहीं मिलने की वजह से हो रही है।

कांउटी अधिकारी मार्क का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा हाहाकार नहीं देखा है, यहां तक उन जगहों पर भी नहीं, जो भारी बर्फबारी के लिए जानी जाती हैं।

पिछले कुछ दिनों से शहर की ऐसी हालत है कि कुछ लोग तो लंबे समय तक अपनी कार में ही फंसे हुए हैं। शहर के एयरपोर्ट का संचालन भी पूरी तरह रुक गया है। मंगलवार सुबह से करीब 4 हजार घर और दुकानें ऐसी हैं, जहां बिजली नहीं है।

बफैलो की रहने वाली 48 वर्षीय तृषा लोग्रास ने एक विदेशी न्यूज एजेंसी से आपबीती सुनाई है। उनका कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी इसी शहर में बीती है और पहली बार वे ऐसा बर्फीला तूफान देख रही हैं।

सोशल मीडिया पर लोग दिखा रहे बफैलो की डरावनी हालत

बफैलो के रहने वाले काफी लोग सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर कर शहर की हालात भी दिखा रहे हैं। कई घरों की हालत ऐसी है कि दरवाजा खुलते ही सामने बर्फ की दीवार बन गई है, जिस वजह से वे वहीं पर ही पूरी तरह फंस गए हैं। ना वे घरों से बाहर निकल सकते हैं और ना ही कोई जरूरी सामान उनके घरों तक आ सकता है।

