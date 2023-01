अमेरिका: कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग, 10 लोगों की मौत, कई घायल

नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। जिसमें कम से कम 16 लोगों को गोली लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल, ये गोलीबारी कैलिफोर्निया के मोंटेरे पार्क (Monterey Park ) में हुई। इस फायरिंग में 10 लोगों की मौत होने की जानकारी है।

अमेरिकी मीडिया के ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि मॉन्टेरी पार्क चीनी नव वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा था। शनिवार की रात करीब 10 बजे (अमिरका के समयानुसार) यहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान यहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। फायरिंग में कम से कम 16 लोगों को गोली लग गई। जिनमें से 10 लोगों को मौत हो गई। मोंटेरे पार्क लॉस एंजिल्स काउंटी का एक शहर है, जो लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन से लगभग 7 मील (11 किमी) दूर है।

5 दिन पहले भी हुई थी गोलीबारी

बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी कैलिफोर्निया के गोशेन में एक घर में गोलीबारी हुई थी। जिसमें 17 वर्षीय मां और छह महीने के बच्चे सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे टारगेट किलिंग करार दिया था। तुलारे काउंटी के शेरिफ माइक बॉउड्रीक्स ने बताया था कि हार्वेस्ट रोड के 6800 ब्लॉक में छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कम से कम दो संदिग्ध हैं, जो पकड़े नहीं गए हैं। यह हिंसा नहीं, बल्कि टारगेट किलिंग थी।

🚨#BREAKING: Mass shooting with reports of multiple victims Dead

⁰📌#MontereyPark | #CA



Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf