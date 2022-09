World Record बनाने के लिए छोटी सी कार में घुसा दिए 29 लोग, देखती रह गई पब्लिक, देखे Video

नई दिल्ली। कुछ प्रतिभाशाली लोग अपनी मेहनत, त्याग और लगन के बल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा कर दुनिया पर छा जाने का सपना देखते हैं और जिसकी मेहनत खरी होती है वो सोने की तरह निखर कर सामने आता है। दुनिया में न जाने कितने ही तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं कुछ बेमिसाल होते हैं तो कुछ बेहद अजीबोगरीब। ऐसा ही एक रिकॉर्ड का वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जहां कार में ठूंस ठूंस कर लोगों को बैठाया गया था।

अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सालों पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें एक छोटी सी कार में 29 लोगों के बैठने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। दुबारा शेयर होने के बाद यह वीडियो वायरल हो गया हालांकि लोगों ने ऐसे अजीबोगरीब और रिकॉर्ड को बेतुका और बेवजह बताया।

छोटी सी कार में ठूंस दिए 29 लोग

विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अगर कुछ बेहतर नहीं होता तो बकवास करने से भी लोग पीछे नहीं रहते। कुछ इसी तरह का रिकॉर्ड 2014 में चीन में बना था। जहाँ एक छोटी सी कूपर कार में 29 लोगों को ठूंस ठूंसकर ऐसा घुसा दिया गया था की सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। ना कार में बैठे लोग सकते थे ना कार आगे बढ़ सकती थी। बस लोगों की गिनती कर कारनामे को बेहतरीन करार देकर वॉल रिकॉर्ड में जगह दे दी गई। 2014 में चीन के जिया ले आई और मिनी चाइना ने इस रिकॉर्ड को कायम किया था। जिसका वीडियो ट्विटर पर शेयर होने के बाद एक बार फिर से वायरल हो गया।

How many volunteers can squeeze into this regular-sized Mini Cooper? 😬 pic.twitter.com/wXf4Tihv87