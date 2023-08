वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम का ऐलान! इस स्टार गेंदबाज को नहीं मिली जगह

नई दिल्ली। England provisional squad for the World Cup: भारत की धरती पर क्रिकेट के महाकुंभ यानी ICC 2023 वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा और फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) पहले ही वर्ल्ड कप के लिए अपने टॉप-18 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उसमें से टॉप-15 प्लेयर्स 2023 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। ऐसे ही अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भारत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी 15 सदस्यीय अस्थायी टीम का ऐलान कर दिया है।

वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंग्लैंड का अस्थायी स्क्वॉड

इंग्लैंड ने इस साल के आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी शुरुआती टीम में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को 15 खिलाड़ियों के समूह में शामिल किया गया है, वहीं, युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक और स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर शामिल नहीं हैं। बता दें कि इंग्लैंड के सेलेक्टर ल्यूक राइट ने पुष्टि की कि कीवी टीम से भिड़ने के लिए जिन 15 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, वही अस्थायी वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल हैं।

सेलेक्टर ल्यूक राइट का बड़ा बयान

इंग्लैंड के सेलेक्टर ल्यूक राइट ने कहा, 'यह वह टीम है जिसे हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यह कुछ खिलाड़ियों के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन है जो चूकने वाले हैं। यह इंग्लिश क्रिकेट में हमारी ताकत और गहराई को दर्शाता है और ऐसे अन्य नाम भी हैं जो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। टीम के संतुलन के साथ, और केवल पंद्रह के साथ जिसे आप नाम दे सकते हैं, यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है। बेन स्टोक्स की वापसी से उनकी मैच जिताने की क्षमता और नेतृत्व क्षमता में और निखार आएगा। मुझे यकीन है कि हर फैंस उन्हें फिर से इंग्लैंड वनडे शर्ट में देखकर आनंद उठाएगा।'

