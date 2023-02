क्यों प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा पर लगा जुर्माना? खेल के दौरान कर दी ये गलती

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में भारत की जीत के नायक रविंद्र जडेजा पर शनिवार को उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने मैच के पहले दिन मैदानी अंपायर से अनुमति लिये बिना तर्जनी ऊंगली पर मलहम लगाया था।

रविंद्र जडेजा ने मैच के दौरान कर दी ये गलती

जडेजा ने गेंदबाजी करने वाले हाथ की ऊंगली में मलहम लगाया था जिस पर सूजन थी, उन्होंने मैच में 81 रन देकर सात विकेट झटकने के अलावा 70 रन का योगदान दिया जिससे भारत ने पारी और 132 रन की शानदार जीत हासिल की।

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से कुछ लेकर अपने बायें हाथ की तर्जनी ऊंगली पर रगड़ते दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और एक पूर्व खिलाड़ी की यह जानने में काफी दिलचस्पी दिखी कि वह क्या लगा रहे थे लेकिन आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने कहा कि यह मलहम ऊंगली पर लगाया गया था जो पूरी तरह से चिकित्सा के उद्देश्य से लगाया गया था और इससे गेंद की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

