वीडियो: BCCI ने भारत की वर्ल्ड कप विजेता टीम को किया सम्मानित, सचिन तेंदुलकर ने कहा- 'आपने कई ख्वाबों को जन्म दिया है'

नई दिल्ली। शेफाली वर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने रविवार को महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला और 7 विकेट से विजयी परचम फहराया। ऐतिहासिक जीत के बाद शेफाली ब्रिगेड को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सम्मानित किया। खिलाड़ियों को बीसीसीआई के पदाधिकारियों के अलावा महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी सम्मानित किया।

सचिन ने भारतीय महिला अंडर -19 टीम के जज्बे की जमकर सराहना की। उन्होंने टीम से कहा, ''सबसे पहले शानदार जीत के लिए मैं आपको शुभकमानाएं देना चाहता हूं। पूरा देश और क्रिकेट प्रेमी आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। मैंने विश्व कप जीतने का सपना 1983 में देखा था और जब मैं सिर्फ 10 साल का था। लेकिन आपने यह वर्ल्ड कप जीतकर नए ख्वाबों को जन्म दिया है। आपने भारत और विदेश में बेशुमार लड़कियों को प्रेरित किया है, जो आपकी तरह बनना चाहेंगी। अब आप रोल मॉडल बना चुकी हैं।''

सचिन ने आगे कहा, ''मुझे उम्मीद है कि आप यहां से और मजबूत होंगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप देश के लिए और भी खिताब जीतें। महिला क्रिकेट का अच्छा समय है। अब महिला प्रीमियर लीग भी शुरू होने जा रही है, जो बड़ी बात है। मैं बीसीसीआई समेत सभी खिलाड़ियों को इसके लिए बधाई देता हूं। मैं महिला और पुरुषों के बीच समानता में विश्वास करता हूं। महिला प्रीमियर लीग खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। समानता और समान अवसर बेहद जरूरी हैं।''

